Entrega de brinquedos às crianças em Capinópolis será no sábado (16)

Capinópolis, Minas Gerais. A tradicional entrega de brinquedos de Natal às crianças de Capinópolis será realizada no próximo sábado (16.Dez.23). A distribuição dos presentes será na Praça João Moreira de Souza (a praça central), a partir das 17h.

Devido à onda de calor prevista para o próximo final de semana, a entrega deve ocorrer de forma rápida.

Aproximadamente 2200 crianças devem receber um presente cada — carrinhos, bolas e bonecas de boa qualidade serão doados.

“A distribuição de brinquedos de Natal é uma tradição que nutre sorrisos, aquece os corações e constrói memórias de alegria nas crianças que perduram por toda a vida.”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.

Parceiros estão contribuindo para que a entrega de presentes seja realizada em Capinópolis. Em muitos casos, este será o único presente que algumas crianças devem receber.

A secretária de Desenvolvimento Social, Valéria Rampazzo, destacou a relevância da ação na construção de uma infância inesquecível.

“Independente da classe social, as crianças vão receber o seu presente de Natal. Esse gesto estimula os sonhos e ajuda a construir uma infância inesquecível às crianças de Capinópolis”, disse a Valéria.

O Papai Noel estará na praça recebendo as crianças.

As celebrações natalinas tiveram início no começo do mês de dezembro. No último domingo (10.Dez.23), a chegada do Papai Noel e sua turma lotou a Praça João Moreira de Souza.

