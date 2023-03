Entregadores fazem buzinaço na casa de homem que teria agredido motoboy

Um buzinaço, promovido por entregadores na cidade de Uberlândia, marcou a noite de terça-feira (21/3) de um homem que teria agredido um motoboy. O motociclista foi até casa do suposto agressor por conta de um entrega de comida. O protesto foi feito a partir de um tapa que o trabalhador teria tomado na cara.

O caso começou quando o entregador foi até o bairro Lagoinha, zona sul da cidade do Triângulo Mineiro. No local, ele buzinou algumas vezes, aguardou e ninguém saiu. Por isso, buzinou novamente.

O homem que havia feito o pedido, então, apareceu na porta de casa nervoso e, segundo o motoboy, passou a questioná-lo sobre a buzina. Com os ânimos exaltados, ele pegou a chave da moto e deu um tapa no rosto do entregador.

Assustado, omotoboy avisou a pessoas conhecidas o que tinha acontecido e o áudio enviado em aplicativos de mensagens chegou a algumas dezenas de entregadores. “O cara já saiu 'grilado'. (…) Aí ele já me xingou, já. Já falei, faz o seguinte, então. Liga lá e pede outro entregador pra vir trazer pra você. Eu não vou te entregar nada não. Ele já veio, já pegou a chave da minha moto. Já ficou ligando, já. Ligando ‘pros’ outros lá. Não sei pra quem ele estava ligando. Fui tomar a chave da minha moto dele, ele veio e já me deu um tapão na cara, já”, diz ele na mensagem.

Os colegas se mobilizaram e foram até a casa do homem e passaram a buzinar as motos intensamente em forma de protesto.

Alvo da manifestação, o proprietário da residência chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ele informou que havia cerca de 30 motoqueiros entregadores na porta da casa dele devido à discussão. Ainda segundo o homem, eles estavam ameaçando invadir a residência, além de chutarem seu portão.

Segundo informado no boletim da Polícia Militar, nenhum motoqueiro foi encontrado para dar sua versão e ninguém foi preso.