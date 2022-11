Equipe sub-13 de Capinópolis vence Futel de Uberlândia

Equipe Sub-13 de Capinópolis — Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A equipe de Capinópolis sub-13 venceu o time da Futel, de Uberlândia, por 1×0 na noite da última terça-feira (22.nov.22) no Estádio Norberto Simare. A Copa Futel o faz parte das celebrações dos 100 aos do Uberlândia Esporte Clube.

A equipe sub-11 de Capinópolis também jogou contra a equipe sub-11 da Futel, mas perdeu de 3×2.

A equipe de Capinópolis integra o projeto Revelações do futuro, desenvolvido pela prefeitura de Capinópolis, secretaria Municipal de Governo, Departamento de Divisão de Esporte e Conselho Municipal de Esportes.

Ronei Araújo, coordenador de Esportes do Município de Capinópolis, parabenizou as equipes — “parabéns para as equipes e comissão técnica. Os atletas que jogaram fizeram a diferença, enfrentando fortes equipes”.

A Copa Futel é voltada às categorias sub-11 e sub-13. A final será no Estádio Parque do Sabiá.

