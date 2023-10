Escola Aurelisa Alcântara fez a festa da criançada em semana especial

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Aurelisa Alcântara de Souza promoveu uma semana que marcou a memória dos alunos. Muitas atividades e cardápio especial foram levados na Semana da Criança, realizada de 02 a 06 de outubro.

Além de uma série de brincadeiras, o cardápio diário também foi especial.

Os estudantes participaram, na segunda-feira (02), de uma sessão de cinema com pipoca e refrigerante. Na terça-feira, brinquedos infláveis e algodão doce. Na quarta-feira, gincana, laranjinha e galinhada. Na quinta-feira, passeio de trenzinho, pintura no rosto, cachorro quente e refrigerante. E na sexta-feira, oficina de cupcake com galinhada e refrigerante.

Segundo a diretora Sônia Maria, a alegria das crianças ficou estampada no rosto.

“A participação foi excelente, não tivemos faltas dos alunos. Vimos que eles gostaram muito das atividades que proporcionamos a eles. Que eles tenham para sempre na lembrança esses dias especiais que eles tiveram durante essa semana. Nós pudemos ver a alegria estampada no rostinho de cada uma delas”, disse a diretora.

A escola proporcionou, por meio das atividades, a oportunidade de muitos alunos vivenciarem uma experiência inédita, dando asas à imaginação e aos sonhos.

A Escola Aurelisa Alcântara de Souza entende que a Educação vai muito além dos livros didáticos e das salas de aula. A cultura e o entretenimento podem oferecer oportunidades únicas para expandir horizontes, estimular a criatividade e promover o entendimento intercultural.

