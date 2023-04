Escola Branca de Neve celebra 52 anos com homenagens à 1ª diretora e autoras de hino

Homenagens e muita alegria na celebração dos 52 anos da Escola Branca de Neve | (esq) Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura; Luzia Teodoro, atual diretora da escola; Maria Regina Bonifácio, professora aposentada e uma das autoras do hino; Jaisson Souza, vice-prefeito; Maria Armandina, 1ª diretora da escola; Marina Braga, professora aposentada e uma das autoras do hino e Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis — Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Branca de Neve, de ensino infantil, celebrou 52 anos de atividades em Capinópolis na última sexta-feira (31.mar.23).

Alunos, professoras e autoridades prestigiaram a celebração. O prefeito Cleidimar Zanotto, o vice-prefeito Jaisso e o vereador Edward Sales, representaram os Poderes Executivo e Legislativo.

Um clássico da literatura mundial, e imortalizada no longa-metragem de Walt Disney, ‘Branca de Neve e os Sete Anões’, foi encenado.

Alunos encenaram clássico — “Branca de Neve e os Sete Anões”

Alunos durante a encenação de “Branca de Neve e os Sete Anões” — Foto: Paulo Braga

Apresentações lúdicas e homenagens também marcaram o evento.

Maria Armandina de Araújo Bello Pereira foi homenageada como a primeira diretora da escola. Armandina foi diretora de 1971 à 1996.

Maria Armandina de Araújo Bello Pereira | Foto: Paulo Braga

“Muito emocionante. E essa é uma parte da minha história, porque durante esse tempo todo que eu trabalhei aqui, foi muito bom, foi compensador e continua sendo. Mas pra mim ainda é um valor muito grande. Porque eu continuo sendo professora e todos ainda me consideram a Armandina da Branca de Neve.

Maria Armandina também revelou como surgiu o nome da escola. “Nós estávamos fazendo uma pesquisa por nome [para a escola], e as crianças sugeriram. Demos várias opções e o que foi escolhido foi a Branca de Neve, porque eles gostavam da história”, relembrou.

Marina Braga e Maria Regina Bonifácio também foram reconhecidas, tanto pelo trabalho como professora, quanto pela composição do Hino da escola.

Marina Braga relembrou, saudosa, o momento que escreveram o hino.

Marina Braga | Foto: Paulo Braga

“A gente tem que ter amor à escola para poder escrever, porque a inspiração vem primeiro de Deus e depois daquela essência que a gente convive no dia a dia, que são as brincadeiras, o pular corda, pintar. Então a gente juntou aquele conjunto de atividades que as crianças fazem no dia a dia, e nós montamos as estrofes e o músico [maestro Chiquinho] colocou a harmonia musical. As crianças adoram muito porque toca no sentimento deles”, disse.

Marina Braga também destacou a importância das homenagens ainda em vida.

“A gente tem que ser homenageado pelo que a gente faz aqui na terra, em vida. Então, eu sou grata a diretora da Luzia, Iracilda, por ter nos dado esse privilégio”, agradeceu a autora do hino.

Ouça o Hino da Escola Branca de Neve

Maria Regina destacou a inspiração e o amor para compor o hino.

Maria Regina Bonifácio | Foto: Paulo Braga

“A minha inspiração, realmente ela vem de Deus e do amor que eu sempre tive pela escola. Então, no momento que a supervisora Joelma nos lançou aquele desafio, eu convidei a Marina pra gente sentar e tentar criar o hino, e realmente foi o que aconteceu, porque o Espírito Santo nos inspirou tão bem, que eu fui imaginando, a gente ia imaginando cada coisa que acontecia na nossa escola. E a gente foi chegando num consenso, que criou esse hino tão maravilhoso, que hoje a gente ouve e fica emocionada”.

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura, ressaltou a importância da escola para Capinópolis.

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

“Temos os desafios, as dificuldades, mas temos uma equipe, junto conosco que nos ajuda a vencer esses desafios e acima de tudo, um Deus que nos dá o suporte, que quando precisamos, nos carrega no colo. Então isso é imensamente prazeroso. Pra mim, como educadora, saber que uma escola como essa também faz parte da vida de tantos profissionais que hoje estão no mercado, é emocionante. Aqui, o exemplo do nosso prefeito e do vice-prefeito, que testemunharam aqui que foram alunos desta escola. Eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio de ter os meus filhos estudando aqui, e hoje são profissionais de bem”.

Luzia Teodoro destacou a oportunidade de estar à frente da Escola Branca de Neve, depois de tantos anos como professora.

Luzia Teodoro, atual diretora da escola Branca de Neve | Foto: Paulo Braga

“Depois de quase 40 anos, Deus me deu essa oportunidade. Está aqui. Então o desafio é esse. Eu acredito no melhor. Estou aqui para fazer o melhor. A gente sabe que uma escola como essa forma muitos profissionais do futuro. E tem profissionais que estão no mercado, que foram formados com a base dessa escola. Isso é gratificante. Eu, como professora dessa instituição há mais de 35 anos atrás, eu acho que eu fico lisonjeada”.

Ao Tudo Em Dia, o prefeito de Capinópolis, que também foi aluno da Escola Municipal Branca de Neve, ressaltou os investimentos feitos na Educação.

“Temos feito muitos investimentos na Educação em nossa cidade, buscando uma formação de base, que possa levar estes estudantes a novos horizontes”, finalizou Zanotto.

A instituição foi fundada em 1971 no governo do prefeito Iolando Ângelo da Silva, e passou por várias reformas ao longo do tempo.

A Escola Branca de Neve contou com centenas de professoras ao longo dos anos, e diretoras que também deixaram uma marca registrada.

Além de Maria Armandina, foram diretoras — Sônia Maria Teixeira Silva (1997 a 2000); Maria Aparecida da Silva Costa (2001); Maria Aparecida de Medeiros Cunha (2002 a 2006); Meire de Fátima (2007 a 2021); Renata Maria dos Santos Braga Pereira (2022); Luzia Teodoro (2023).