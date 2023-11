Escola Branca de Neve promoveu a conscientização sobre Dia da Consciência Negra

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Branca de Neve, de ensino infantil, realizou evento de conscientização sobre o Dia da Consciência Negra. O evento foi realizado no dia 20 de novembro.

A diretora Luzia Teodoro explicou aos alunos a importância da data e deu exemplos de cabelo, cor da pele e disse que todos nós merecemos respeito.

Também foi realizada apresentação de dança, cabelo maluco e desfile.

“É preciso educar as crianças para a quebra de preconceitos, promovendo a inclusão social das etnias para uma convivência saudável no espaço em que estão inseridas.

Portanto, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade mais justa, igual e equânime”, destacou a diretora.

Um vídeo de um bate papo com o Aluno Francisco, foi publicado pela escola. Assista:

O Dia da Consciência Negra é comemorado no Brasil no dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos mais importantes líderes quilombolas do país. Anualmente são levantadas novas questões sobre a importância da data para a população afro-brasileira e para fomentar o debate contra as diversas formas de preconceito e racismo existentes na sociedade, incluindo o racismo religioso.