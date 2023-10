Escola Branca de Neve realizou ‘Semana da Criança’ com muita diversão e cardápio especial

Escola Branca de Neve realiza Semana da Criança com muita diversão

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Branca de Neve, de ensino infantil, marcou a memória dos pequenos alunos com uma semana incrivelmente divertida. Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado no dia 12, a escola antecipou a diversão e promoveu atrações de 02 a 06 de outubro.

A festa teve início na segunda-feira (02) com brinquedos infláveis; na terça-feira com gincana; na quarta-feira com desfile de fantasias; na quinta-feira com passeio pela cidade no ‘trenzinho da alegria’ e finalizando na sexta-feira com a palhaça Marieta.

A palhaça Marieta e sua turma fizeram um grande sucesso junto aos alunos. Além de uma apresentação divertida, houve pinturas no rosto e show de mágica.

Além da diversão, o cardápio servido durante a Semana da Criança foi especial — pipoca, galinhada, cachorro quente, sorvete e muito mais.

Segundo Luzia Teodoro, diretora da escola, a semana foi marcante e muito divertida. A diretora creditou o sucesso da Semana da Criança à sua equipe de trabalho.

“Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de fazer parte desta equipe tão maravilhosa”.

Ouça a diretora Luzia Teodoro:

Outras escolas da rede municipal de ensino também realizaram atividades.