Escola cria galinhas-d’angola contra animais peçonhentos

Influenciada pelo pai, Fernanda Teodoro levou para sua escola, em Conselheiro Lafaiete, no interior de Minas, algumas galinhas -d'angola. Com muito espaço gramado, o pai a orientou que levasse as galinhas porque, segundo ele, elas não deixam nenhum bicho peçonhento ficar no local, elas comem. As “protetoras” da escola estão na instituição há sete anos. De acordo com a proprietária, elas não fogem, andam só em grupos e ficam juntinhas sempre.