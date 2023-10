Escola Tancredo de Almeida Neves promoveu cinema e passeio ciclístico na ‘Semana da Criança’ 

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves promoveu cultura, saúde e muita diversão durante a Semana da Criança, realizada de 02 a 06 de outubro. As celebrações foram antecipadas devido à ‘Semana do Saco Cheio’.

Os estudantes participaram, na segunda-feira (02), de um passeio ciclístico. No decorrer dos dias da semana, várias outras atividades foram promovidas — dia da fantasia, pintura no rosto, piquenique, passeio pela cidade no ‘trenzinho da alegria’, dia do cabelo maluco, diversão nos brinquedos infláveis e sessão de cinema.

O cardápio também foi especial durante toda a semana.

Além das salas de aula, a Escola Tancredo Neves também realizou as atividades na quadra de esportes, no Salão de Eventos João Felippe e até no Estádio Norberto Simari.

Segundo a diretora Célia Martins, o aspecto cultural é muito importante na formação dos alunos.

“A semana de comemoração ao Dia das Crianças é um resgate ao universo infantil, trazendo à realidade o sabor de ser criança. Finalizo com a palavra ‘gratidão’. Gratidão é uma palavra que é universal, aliás, ela deveria ser universal. Ser grato é um dos valores que precisamos estar passando para as nossas gerações. Então, gratidão a Deus, aos nossos alunos, à nossa equipe docente e demais servidores”, disse a diretora, que também fez questão de agradecer pela parceria dos pais, Polícia Militar, Secretaria de Educação e ao Governo Municipal.

Ouça a entrevista de Célia Martins para o Jornal Tudo Em Dia na 96,1FM:

A escola proporcionou, por meio das atividades, a oportunidade de muitos alunos vivenciarem uma experiência inédita, dando asas à imaginação e aos sonhos.

