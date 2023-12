Escolas de Capinópolis promoveram eventos de encerramento letivo

Eventos foram marcados pelo cuidado e carinho com os alunos

Capinópolis, Minas Gerais. O mês de dezembro de 2023 encerrou uma das primeiras fases de aprendizagem de centenas de alunos da rede pública municipal. As formaturas das escolas Aurelisa Alcântara de Souza, CEMEI Waldir Barbosa de Miranda, Governador Juscelino, Higino Guerra e Presidente Tancredo de Almeida Neves, foram realizadas. A APAE e Ensino Especial realizaram a 5ª Edição da Noite Iluminada.

Os primeiros anos de aprendizagem dos alunos devem contar com uma estrutura adequada para formar a base dos estudantes. Esse é um dos pilares do Governo Municipal de Capinópolis, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.

A Escola de Música Vicente de Paula Fontoura deu início aos eventos de encerramento no dia 28 de novembro. O CEMEI Waldir Barbosa de Miranda promoveu uma noite especial de Natal com os alunos do maternal no dia 06. A escola Aurelisa Alcântara de Souza realizou a formatura do Ensino Infantil no dia 07 de dezembro no salão de eventos da escola. O encerramento do Ensino Fundamental I foi realizado pela escola Presidente Tancredo de Almeida Neves nos dias 11 e 12 de dezembro e pela escola Higino Guerra no dia 13 de dezembro — ambas no Salão de Eventos João Felippe.

A formatura dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Governador Juscelino ocorreu no dia 14 de Dezembro.

A Escola Municipal de Ensino Especial Centro Educacional Construindo e APAE realizaram a 5ª Noite Iluminada. Um verdadeiro show de inclusão na noite da última sexta-feira (15.Dez.23).

Algo comum foi observado em todos os eventos — um ambiente que transbordava alegria e gratidão. O salão decorado, os trajes caprichados e as famílias ansiosas criam um cenário perfeito para celebrar não apenas o fim de uma etapa, mas também o início de novas jornadas.

Os rostos dos pequenos graduandos se iluminaram com um misto de emoções e apreensão.

Essa incerteza com o futuro foi alvo de um projeto da Escola Presidente Tancredo Neves no segundo semestre deste ano, onde os alunos puderam ‘sonhar’ com o futuro.

Durante a jornada de 2023, a escola Aurelisa Alcântara, sempre inclusiva e acolhedora, demonstrou mais uma vez que a dedicação e carinho fazem a diferença no aprendizado.

O CEMEI foi destaque no projeto Mães Atípicas, que deu um novo olhar aos pacientes com alguma variação dentro do Espectro Autista.

A Escola Governador Juscelino, que completou 70 anos em 2023, mostrou que é uma instituição tradicional e forte.

A Escola de Música Vicente de Paula Fontoura realizou a 33ª edição do tradicional festival de dança.

A Escola M. Higino Guerra também marcou a memória de muitos alunos que realizaram o projeto “Super Autor”, onde puderam escrever um livro.

Durante a cerimônia, os risos contagiantes dos estudantes e profissionais ligados à Educação ecoam, misturando-se aos aplausos calorosos das famílias e amigos. Professores e diretores demonstraram seu carinho e sensação de dever cumprido.

O prefeito Cleidimar Zanotto ressaltou que investir em educação e preparar o terreno do futuro.

“Investir na educação primária é semear as sementes do progresso, cultivando mentes curiosas e preparando o terreno para um futuro de possibilidades ilimitadas.”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Jaisson Souza e a secretária de Educação e Cultura, Iracilda Duarte, prestigiaram todas as escolas.

