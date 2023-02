Escolas de samba mirins encerram hoje desfiles no Sambódromo

O encerramento dos desfiles no Sambódromo do Rio de Janeiro fica por conta das escolas de samba mirins. Com entrada gratuita nos setores das arquibancadas, o público pode assistir ao espetáculo que reúne 16 agremiações e torcer pelas suas favoritas. A abertura coube ao cortejo real, composto pelo Rei Momo, rainha e princesas do carnaval infantil. A previsão é de que os desfiles terminem à meia-noite de hoje (21).

Cerca de 25 mil pequenos sambistas vão se apresentar com enredos variados, desde os que falam de brincadeiras, contos e fábulas aos que fazem homenagens a grandes sambistas e personalidades. Como a vida e a obra dos mestres de Bateria Ciça, Odilon e Louro. A ex-presidente da escola Unidos do Cabuçu Therezinha Monte também será homenageada pela Miúda da Cabuçu, por sua vida e militância no carnaval. Já a Estrelinha da Mocidade vai lembrar a sua maior incentivadora, Célia Vianna, que morreu após o último carnaval. O enredo é Chama toda a criançada! Tem Estrelinha nova no céu.

A Corações Unidos do Ciep, agremiação que tem mais componentes, levará para a avenida o tema escolhido e desenvolvido por estudantes da rede pública do Rio de Janeiro, Quem conta um conto, aumenta um conto, a Corações Unidos acrescenta saberes à nossa vida.

A Mangueira do Amanhã tem uma proposta ao público: Bora brincar? A Tijuquinha do Borel vai destacar o símbolo da agremiação mãe, a Unidos da Tijuca. O enredo é Enfeitando o pavão. O universo circense é o tema da Inocentes da Caprichosos, que volta a desfilar este ano. A escola vai mostrar Grand Circus Inocentes. A Golfinhos do Rio de Janeiro, a única representante da zona sul, vai fazer uma releitura do enredo da União da Ilha no Carnaval de 2010, Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro dos sonhos impossíveis.

As lembranças a datas marcantes também estarão presentes. Um dos temas são os 60 anos de fundação da verde e rosa Lins Imperial, levado para a avenida pela Infantes do Lins, e o outro, o centenário da Portela, pela Filhos da Águia.

A Império do Futuro, que este ano completa 40 anos de fundação, vai animar o público com o tema Se quiser fazer por mim, que faça agora! Venha Sansakromá. A Herdeiros da Vila, de Vila Isabel, bairro de Noel Rosa, como é chamado, vai para a Sapucaí com o enredo Herdeiros que têm na força de seus ancestrais: alegria, samba e amor. Parabeniza o bairro de Vila Isabel no rufar do tambor.

Ordem dos desfiles:

1 – Miúda da Cabuçu

2 – Tijuquinha do Borel

3 – Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy

4 – Império do Futuro

5 – Golfinhos do Rio de Janeiro

6 – Filhos da Águia da Portela

7 – Corações Unidos do Ciep

8 – Herdeiros da Vila

9 -Infantes do Lins

10 – Mangueira do Amanhã

11 – Estrelinha da Mocidade

12 – Nova Geração do Estácio

13 – Petizes da Penha

14 – Inocentes da Caprichosos

15 – Aprendizes do Salgueiro

16 – Pimpolhos da Grande Rio