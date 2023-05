Estado de Minas vence duas categorias do Prêmio CDL-BH de Jornalismo

Já na categoria Fotojornalismo, o vencedor foi o trabalho "Ouro Preto e Catas Altas reservam tesouros". As fotos de Leandro Couri foram feitas para a reportagem que mostra a riqueza das igrejas e construções do interior de Minas Gerais, com texto do próprio Leandro, em conjunto com o repórter Gustavo Werneck.