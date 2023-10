Estudante de Direito é preso com maconha “gourmet” e cogumelos alucinógelos em Uberlândia

Maconha e cogumelos apreendidos com estudante de direito no Bairro Cazeca — Foto: Polícia Civil/MG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, efetuou a prisão de um jovem estudante de Direito de 19 anos, na sexta-feira, 06 de outubro, no bairro Cazeca, sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. A detenção ocorreu em flagrante, após uma investigação que teve início no mesmo dia por parte da Inspetoria de Polícia.

No desfecho da operação, os investigadores localizaram o suspeito e apreenderam substâncias entorpecentes em sua posse — maconhe a cogumelos.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, o estudante reside em um apartamento situado em uma região de classe média alta da cidade e optou por permanecer em silêncio ao longo de toda a ação policial. Durante a abordagem, os agentes apreenderam aproximadamente três quilos de maconha, conhecida como “gourmet” devido ao seu preparo com ingredientes que conferem qualidade ao produto, mas cuja origem não foi divulgada. Além disso, uma caixa contendo cogumelos alucinógenos de procedência desconhecida foi confiscada.

O estudante foi detido em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Plantão, onde recebeu a autuação por tráfico de entorpecentes pela delegada de plantão naquele dia. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Presídio Professor Jacy de Assis – Uberlândia 1.

As drogas apreendidas foram avaliadas em cerca de R$80 mil.

O caso agora está sob a responsabilidade da delegacia competente, que abrange o bairro Cazeca. Destaca-se que o jovem não possuía antecedentes criminais registrados até o momento da prisão.