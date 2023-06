Ex-delegado atira contra o filho durante surto psicótico do jovem

Durante um episódio psicótico do filho de 30 anos, um ex-delegado de 58 anos efetuou disparos contra ele, resultando em sua morte.

O trágico incidente ocorreu na tarde de quinta-feira (8) em Mirante do Paranapanema (SP). O delegado já atuou na região do Pontal do Triângulo Mineiro.

De acordo com o delegado encarregado das investigações, Zanatta Riveira Holsback, o ocorrido se deu dentro da residência da família, localizada na região central da cidade. A família é composta pelo pai, a mãe e três filhos adultos.

Durante o surto do jovem, que sofria de esquizofrenia, o pai, que é um delegado aposentado do Estado de Minas Gerais, tentou prestar socorro, resultando na quebra de uma janela e em ferimentos para si mesmo. Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Segundo o delegado, quando o pai foi buscar a chave do carro para levar seu filho ao pronto-socorro municipal, ele foi surpreendido pelo jovem, que havia pego uma faca na cozinha e tentou atacá-lo.

Encurralado entre o corredor da casa e um dos quartos, o ex-delegado se viu em uma situação difícil e, para se defender das investidas, utilizou sua pistola calibre .40, efetuando um único disparo no rosto do filho, abaixo de um dos olhos.

O pai realizou os primeiros socorros no local enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros. O filho foi levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos.

A pistola, a munição deflagrada e a faca foram apreendidas pelas autoridades. A Polícia Científica foi acionada para realizar uma perícia no local.