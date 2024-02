Ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, é condenado a pagar multa milionária por desvio em pagamentos

Gilmar Machado, na Câmara dos Deputados em 2012 — Foto: Beto Oliveira/Câmara dos Deputados

O ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, juntamente com dois outros réus, foi condenado a pagar uma multa milionária devido ao desvio de pagamentos de empréstimos realizados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). O caso foi divulgado inicialmente pela Tv Paranaíba e confirmado pelo Tudo Em Dia.

Gilmar Machado, atualmente, ocupa um cargo dentro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

A decisão, proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia, resultou de uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que investigou o desvio de pagamentos de dois financiamentos feitos pelo município e pelo DMAE junto ao BNDES.

De acordo com as informações do Ministério Público, o DMAE deveria repassar dinheiro à prefeitura para o pagamento das parcelas dos empréstimos. No entanto, parte desses recursos foi desviada para despesas correntes, resultando em prejuízos e acréscimo de juros à dívida.

A justiça considerou que os três réus foram responsáveis pelo desvio irregular de verbas públicas. Orlando De Resende, na posição de diretor do DMAE, tinha o dever de fiscalizar a destinação correta dos recursos repassados ao município. Carlos José Diniz e Gilmar Machado, por sua vez, deixaram de utilizar o dinheiro recebido pelo DMAE para o pagamento dos empréstimos, desviando-o para despesas da cidade.

A sentença determinou que Gilmar Machado e os outros dois réus paguem uma multa civil no valor de R$ 8.639.766,07, quantia que será corrigida monetariamente a partir de 29/06/2018 e revertida para o DMAE.

O caso ressalta a importância da transparência e da correta utilização dos recursos públicos, bem como a responsabilidade dos gestores municipais na gestão eficiente e legal dos fundos destinados ao desenvolvimento da cidade.