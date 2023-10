Ex-vice-prefeito de Campo Florido foi assassinado no dia do aniversário dele

O ex-vice-prefeito e ex-vereador Otaliba Signato de Melo Neto foi sepultado em Campo Florido após ser vítima de latrocínio, um roubo seguido de morte, na zona rural do município. O trágico incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando Otaliba celebrava seu 43º aniversário. A Prefeitura declarou oficialmente três dias de luto.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, cinco indivíduos, incluindo dois armados, invadiram a fazenda onde Otaliba, também conhecido como “Neto do Talibinha”, estava com sua família. Na ocasião, três caseiros e outras seis pessoas, incluindo a irmã do ex-vice-prefeito, estavam dormindo e foram surpreendidos pelo grupo, que os coagiu a entregar todos os seus pertences.

Tragicamente, durante o ocorrido, um tiro foi disparado, resultando na morte de Otaliba. A equipe médica e a perícia da Polícia Civil confirmaram o óbito no local.

Os criminosos fugiram da fazenda levando talões de cheque, joias da família e uma caminhonete. A Polícia Militar localizou o veículo roubado algumas horas depois, abandonado em uma estrada vicinal na BR-262.

Otaliba Signato de Melo Neto era réu em um processo que investiga a tentativa de homicídio contra o atual prefeito de Campo Florido, ocorrida em 2017.