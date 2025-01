Exame revela presença de arsênio em sangue de vítimas de confraternização em Torres (RS)

Bolo suspeito causou três mortes

Foto: Reprodução/Globo

Torres, RS – Uma tragédia abalou a cidade de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, onde exames laboratoriais confirmaram a presença de arsênio no sangue de três pessoas que participaram de uma confraternização familiar. O caso, ocorrido na segunda-feira (23), resultou na morte de Neuza Denise dos Santos e de outras duas mulheres, identificadas preliminarmente como Tatiana e uma terceira vítima cuja identidade ainda não foi divulgada.

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes foi onde os primeiros sinais de alerta foram detectados. Análises toxicológicas indicaram que Neuza Denise dos Santos, uma das vítimas fatais, apresentava altos níveis de arsênio no sangue no momento de sua morte. A presença da substância tóxica também foi confirmada nos exames sanguíneos da mulher responsável pelo preparo do bolo e de uma criança de 10 anos, sobrinho-neto da confeiteira. Ambos estão internados, mas em estado estável.

A Polícia Civil confirmou os achados laboratoriais e está investigando as circunstâncias que levaram ao envenenamento. A hipótese mais forte é de que o arsênio foi ingerido através do bolo consumido durante a reunião familiar. A polícia ainda não descartou se o envenenamento foi acidental ou intencional, mas destaca a gravidade da situação, já que o arsênio é uma substância extremamente tóxica, conhecida por sua letalidade mesmo em pequenas doses.

As mortes de Tatiana e da outra mulher ainda não tiveram suas causas oficialmente confirmadas pela perícia, mas tudo indica que também foram vítimas do mesmo incidente de envenenamento.

As investigações continuam para determinar a origem do arsênio, se foi um erro acidental, como a possível confusão com algum ingrediente durante a preparação do bolo, ou se houve intenção criminosa. A polícia está realizando buscas na casa da preparadora do bolo para encontrar quaisquer indícios que possam esclarecer o caso.

A comunidade de Torres e familiares das vítimas aguardam ansiosamente por respostas, enquanto o choque e a tristeza tomam conta da cidade. Este incidente não só levanta questões sobre segurança alimentar e uso de substâncias tóxicas, mas também coloca em alerta as autoridades sobre práticas de manipulação e armazenamento de produtos químicos.

Informações adicionais:

A mulher que preparou o bolo também consumiu o alimento e apresentou a maior concentração de arsênio no sangue.

A polícia está aguardando os resultados das necropsias das vítimas para confirmar oficialmente a causa das mortes.

