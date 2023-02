O vigilante, que se passava por escrivão, utilizava uma arma de fogo para ameaçar a ex-companheira

Ituiutaba, Minas Gerais. Na tarde da quinta-feira (9.fev.23), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, de 32 anos, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo.

O homem é suspeito de ter ameaçado a ex-companheira, 35 anos, com uma arma de fogo, e se passava por escrivão de polícia. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou a arma utilizada nas ameaças e nove munições.

A prisão aconteceu após a denúncia da vítima na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na última segunda-feira (06.fev.23), quando a vítima das ameaças requereu uma medida protetiva de urgência.

De acordo com Daniela Diniz, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a vítima relatou que o ex-companheiro se passava por um escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), exibindo uma carteira funcional falsa da instituição. Ele ameaçava a vítima de morte, insatisfeito com o término do relacionamento.

A equipe da unidade especializada então realizou levantamentos e apurou que o homem não pertencia aos quadros da Polícia Civil e que a documentação apresentada por ele era falsa. No cumprimento do mandado de busca, os policiais civis arrecadaram uma carteira funcional, bem como um certificado, igualmente falsificado, de formação policial.

De acordo com a delegada, o suspeito, que trabalha como vigilante em uma universidade de Ituiutaba, além da autuação em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo, no inquérito policial de violência doméstica, prossegue sendo investigado em relação à documentação falsa. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.