Família doa acervo de pesquisador ao Museu de Astronomia

A família do pesquisador brasileiro Eduardo Tadao Takahashi formalizou hoje (12) a doação de seu acervo pessoal ao Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), no Rio de Janeiro. Engenheiro da computação e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Takahashi é considerado uma figura central no processo de criação e montagem da internet brasileira.

Entre suas principais contribuições está a fundação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em 1989, entidade que organizou a infraestrutura nacional de rede de internet no âmbito acadêmico e ainda hoje reúne universidades, institutos educacionais e culturais, agências de pesquisa, hospitais de ensino, parques e polos tecnológicos.

Com a doação recebida hoje, o Mast passa a ser o responsável pela guarda, processamento técnico e acesso de pesquisadores ao acervo de Takahashi, que passará por um processo de organização antes de ser disponibilizado. O arquivo pessoal conta com 240 caixas, com conteúdo que equivale a cerca de 50 metros lineares de papel.

'Pai da internet'

Morto em abril deste ano, Takahashi foi também o primeiro dirigente da RNP, período em que foi um dos líderes na coordenação de outras redes acadêmicas nacionais, que estabeleceram uma espinha dorsal para o que se tornaria a internet brasileira. Sua atuação também se deu em âmbito internacional, ajudando a moldar políticas públicas sobre iniciativas de tecnologia da informação e comunicação das Nações Unidas, Comissão Europeia e Fórum Econômico Mundial.

Em 2017, o pesquisador foi o segundo brasileiro nomeado pela Internet Society para o Hall da Fama da Internet, depois do diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Demi Getshcko (2014).

O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou da cerimônia de doação e disse que Takahashi é o “pai” da internet no Brasil.

Segundo Alvim, deve-se a Takahashi muito do que se tem hoje de internet, principalmente na área de educação, ciência e tecnologia. “Ele era um empreendedor, ele fazia acontecer”, disse o ministro. “Não tenho dúvida de que logo teremos uma exposição das contribuições do Tadao”, acrescentou.

O diretor do Mast, Marcio Rangel, também destacou que Tadao Takahashi foi fundamental para a criação das redes no país e disse que, com a doação, o museu reforça seu papel de instituição que reúne acervos pessoais de importantes cientistas brasileiros, somando já mais de 60, além de ter outros em negociação para serem doados.

“Aqueles que fizeram a história da física brasileira estão aqui com a gente. Nós temos acervo relevante de mulheres na ciência também. Então, são vários campos que essa casa, ao longo dos anos, ajuda a consolidar”, disse Rangel, que adiantou que o Mast também fará uma disponibilização digital do acervo.

A diretora-presidente do Instituto Tadao Takahashi e irmã do cientista, Laura Takahashi, agradeceu à articulação para que o acervo fosse doado ao museu e disse que o instituto tem trabalhado para realizar um desejo do pesquisador de oferecer formação em tecnologia para jovens de comunidades carentes.

“O instituto começou há alguns meses, mas todos esperamos que prospere e que seja de muita utilidade para pessoas que não tiveram e não têm oportunidades nessa sociedade atual.”