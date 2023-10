Farra do Pix: depoimentos mostram que alguns envolvidos foram vítimas

Capinópolis, no Triângulo Mineiro | Foto: Tudo Em Dia fotos aéreas

Capinópolis, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Capinópolis vem dando continuidade às atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a ‘Farra do Pix’.

Depoimentos mostram que os envolvidos que receberam depósitos financeiros referentes a horas extras nas contas, foram usados no esquema de desvio.

Versões durante a CPI na Câmara Municipal

Carlos Petraglia e Ana Cláudia durante a CPI da Câmara no dia 26/10/2023

Alexandre Neves, Maira e Marilane Vilela durante a CPI da Câmara no dia 20/10/2023

O esquema de desvio

Segundo apurado pelo Tudo Em Dia, uma funcionária do setor de Recursos Humanos (RH) entrou em contato com uma colaboradora do setor da Saúde, solicitando que fossem lançadas horas extras na sua folha de pagamento, sob alegação que o dinheiro deveria ser devolvido, pois era referente a serviços prestados à Saúde. Após o pagamento do salário com as ‘horas extras’, a funcionária do RH, Ana Cláudia, então, entrou em contato e solicitou que fosse enviado um Pix para sua conta pessoal.

A colaboradora do setor da Saúde enviou o Pix, e comunicou o caso ao secretário de Saúde, Giovani Mafioleti. O secretário, de imediato, enviou um ofício solicitando informações ao setor de RH sobre o ocorrido — não obtendo retorno.

Todas as horas extras do setor da Saúde devem ser aprovadas pelo secretário — o que não aconteceu no caso.

Um segundo ofício chegou a ser enviado ao Setor de Recursos Humanos, também sem retorno, o que motivou a abertura de uma ocorrência policial.

Durante as investigações, outras pessoas foram envolvidas no caso.

Até o momento, sabe-se que outros dois funcionários receberam dinheiro de forma indevida em suas contas — um chegou a sacar o dinheiro em espécie e levar à secretária de Administração do governo municipal, Queli Franco, e uma outra pessoa também efetuou um Pix para a funcionária do setor de RH da prefeitura.

Exonerações

Na última segunda-feira (03.jul.23), o prefeito Cleidimar Zanotto exonerou três funcionários de seus cargos comissionados — cabe ressaltar que eles estão sendo investigados, podendo comprovar se são inocentes ou não.

Confira o documento oficial:

O secretário de Saúde foi procurado pela reportagem do Tudo Em Dia.

“Como a investigação está sendo conduzida pelas instituições competentes, prefiro não comentar sobre o assunto, até porque as pessoas envolvidas terão seus direitos de defesa e independente de estarem certas ou erradas, já foram muito expostas com o vazamento do boletim de ocorrência”, disse Giovani.

O Tudo Em Dia deixa o espaço reservado à defesa dos investigados. Caso se manifestem, as informações serão incluídas nesta reportagem.

Repercussão

O vereador Manoel Neto (PSB) utilizou a tribuna do Legislativo capinopolense na noite da última segunda-feira para um pronunciamento. O parlamentar sugeriu ainda a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito — CPI— para apurar os desvios. Cabe ressaltar que o Ministério Público de Minas Gerais já atua no caso.

O fato teve grande repercussão na cidade, já que a secretária de Administração, Queli Franco, era vista como uma pessoa comprometida com a lisura da gestão municipal.