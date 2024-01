Feirante mata motorista de aplicativo em briga de trânsito em Uberlândia

Veículo que era conduzido pela vítima | Foto: Reprodução

Neste domingo (28.Jan.24), uma briga de trânsito resultou em tragédia na região central de Uberlândia. Um feirante, após uma discussão, atirou e matou um motorista de aplicativo durante a montagem da feira livre do Mansur. O crime ocorreu na avenida Monsenhor Eduardo, uma das mais movimentadas da cidade.

O fato teve início quando o feirante, ao chegar para montar sua banca, encontrou dificuldades para passar pela avenida devido a um veículo estacionado fora da área designada. Após reclamar com o motorista do carro estacionado, uma discussão acalorada se seguiu.

Ambos estacionaram seus veículos e continuaram a discussão. Em um momento de extrema violência, o feirante sacou um revólver calibre 38 e disparou duas vezes contra o motorista de aplicativo. O primeiro tiro atingiu o peito da vítima, que caiu imediatamente. Mesmo sem oferecer resistência, o feirante prosseguiu e efetuou mais um disparo, atingindo a nuca do motorista, resultando em sua morte.

Após o crime, o feirante fugiu para sua residência na avenida Sacramento, onde pegou o carro de sua esposa e empreendeu fuga em direção à rodovia BR-365.

As autoridades policiais, alertadas sobre a direção da fuga, montaram um bloqueio na estrada, contando com a colaboração da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O feirante abandonou o veículo em um canavial, localizado aproximadamente 30 quilômetros de Ituiutaba, e continuou sua fuga a pé.

A arma do crime foi encontrada dentro do veículo abandonado. As forças policiais estão em intensa operação de busca na região.

O fugitivo, já conhecido das autoridades, possui um histórico criminal que inclui passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal e desacato.

Apesar da gravidade do ocorrido, a feira central de Uberlândia prosseguiu normalmente após o crime.

As autoridades continuam empenhadas na captura do suspeito.