Jovem de 27 anos morre em acidente na MG-226, entre Capinópolis e Canápolis

O acidente foi registrado em uma região que fica a aproximadamente 11 km da cidade de Capinópolis. O corpo do jovem foi arremessado do veículo durante o capotamento

Fellype Cruz de Freitas trabalhava em Capinópolis e voltada à Canápolis, onde residia

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 27 anos perdeu a vida em um capotamento na MG-226, entre Capinópolis e Canápolis. A tragédia ocorreu a cerca de 11km da cidade de Capinópolis.

Nascido em maio de 1995, Fellype Cruz de Freitas era agrônomo e trabalhava no setor do agronegócio em Capinópolis.

Durante o capotamento, o corpo do jovem foi arremessado do veículo, ocasionando fraturas fatais.

A rodovia é pouco movimentada durante o período noturno, e não foi possível registrar a hora exata do acidente. Segundo apurado pelo Tudo Em Dia com fontes da saúde em Capinópolis, o corpo já estava enrijecido no momento que foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Capinópolis e a Polícia Militar do 5º Pelotão da PM de Capinópolis foram acionados.

De acordo com dados da perícia, o condutor pode ter dormido em uma curva, saindo da pista e entrando em uma área de plantio. Ao despertar, tentou corrigir a trajetória do veículo, voltando para a rodovia, mas capotou devido a um desnível de aproximadamente 120 cm.

A Polícia Militar de Canápolis foi contatada, e fez contato com a família do jovem Fellype.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar de Capinópolis que o jovem estava em uma confraternização de uma empresa ligada ao agronegócio em Capinópolis horas antes.

Amigos e familiares fizeram homenagem nas redes sociais

O pai, José Custódio, escreveu em uma rede social — “Descanse em paz meu filho papai te amava muito”.

“Aqui fica minhas condolências a toda família. Um menino de ouro um bom amigo uma alma abençoada de luz que irá fazer muita falta. Mais triste e dolorosa notícia com sua partida. Deus que lhe conceda um bom lugar. Coração chora e sofre por uma mãe hoje meus sinceros sentimentos”, disse uma amiga em uma rede social.

Fellype Cruz de Freitas