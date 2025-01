Fernanda Torres vence Globo de Ouro 2025 e faz história

Fernanda Torres

Los Angeles, 05 de janeiro de 2025 – Em uma noite histórica para o cinema brasileiro, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Filme Dramático por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. A cerimônia, realizada no Beverly Hilton Hotel em Los Angeles, celebrou o talento da atriz, que tornou-se a primeira brasileira a vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, desbancando grandes nomes de Hollywood como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Tilda Swinton.

A Vitória Inédita

Fernanda Torres, de 59 anos, emocionou a todos com um discurso improvisado ao receber o prêmio das mãos de Viola Davis. “Eu não preparei nada, eu já estava feliz [com a indicação]”, disse a atriz, dedicando o prêmio ao diretor Walter Salles, sua família, e especialmente à sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao mesmo prêmio há 25 anos. Este reconhecimento não só marca um momento único para Torres mas também reflete o reconhecimento internacional do cinema brasileiro, especialmente por um filme que aborda um período sombrio da história do país, a ditadura militar.

A Repercussão

A vitória de Torres foi amplamente celebrada por fãs, artistas e políticos no Brasil. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e comemoração, ressaltando o orgulho nacional e a importância de “Ainda Estou Aqui”, um filme que não só conta uma história de resistência mas também coloca o Brasil em destaque no cenário cinematográfico mundial. A imprensa internacional também destacou a conquista, com veículos como a BBC News e The Guardian observando a surpresa e o impacto desta vitória inesperada.

Impacto na Carreira

Com este prêmio, Fernanda Torres aumenta significativamente suas chances de ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2025, uma vez que o Globo de Ouro muitas vezes serve como um indicador para a premiação da Academia. Além disso, “Ainda Estou Aqui” também concorreu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, embora não tenha sido o vencedor, o que ainda assim coloca o filme e a atriz no radar para futuras premiações.

O Filme

“Ainda Estou Aqui” é uma produção original do Globoplay, dirigida por Walter Salles, baseada na vida real de Eunice Paiva, interpretada por Torres. O filme narra a busca de Eunice pela verdade sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar, oferecendo uma reflexão sobre resiliência e memória.