Fernando de Noronha vai ganhar usina solar flutuante

Uma usina solar fotovoltaica flutuante será instalada pela empresa Neoenergia no espelho d’água do Açude do Xaréu, no arquipélago de Fernando de Noronha. O açude tem área de cerca de 4.400 metros quadrados e pertence à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), maior consumidora de energia da ilha.

“Eles consomem 18% da energia da nossa usina de Noronha. Colocando essa nova usina no espelho d’água, nós vamos economizar 50% do consumo da Compesa. É importante porque isso vai reduzir a geração na ilha e, portanto, terá reflexos na parte ambiental de Noronha”, disse hoje (31) à Agência Brasil a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Segundo ela, o objetivo é reduzir o consumo do arquipélago que utiliza em grande medida o diesel, um combustível poluente.

A usina solar flutuante contribuirá também para a descarbonização e a sustentabilidade em Fernando de Noronha, promovendo redução de 1.663 toneladas de gás carbônico (CO2) emitidos anualmente no arquipélago, que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Natural da Humanidade. O consumo médio da ilha é de 2.300 megawatts-hora (MWh) por mês.

A nova usina terá investimento superior a R$ 10 milhões, estimou Ana Christina. Sua entrada em operação é prevista para o segundo semestre de 2023. O processo de licitação ainda não foi concluído e está recebendo propostas para construção da nova planta, que terá potência de cerca de 630 quilowatt-pico (kWp) e uma geração estimada de 1.238 MWh por ano. Ana lembrou que a usina solar flutuante vai gerar energia para consumo imediato pela Compesa, que trabalha 24 horas dessalinizando água do mar.

Bicicletas e veículos elétricos

A superintende reforçou que a usina solar flutuante se incorpora a outros projetos sustentáveis desenvolvidos pela empresa na ilha, por meio do Programa Energia Sustentável Noronha, que prevê soluções energéticas renováveis e de estímulo à preservação do ecossistema.

Entre as iniciativas, está a Usina Solar Vacaria, que faz parte do Trilha Verde, projeto de mobilidade elétrica. A unidade, já inaugurada, tem potência de 50 kWp, com geração estimada de 75 MWh/ano.

Dez veículos do projeto já foram incorporados às atividades turísticas, administração distrital e operação da Neoenergia na ilha. Outros dois serão entregues nos próximos dias. Os carros serão abastecidos por 12 novos pontos de recargas previstos no projeto e que serão instalados em locais estratégicos da ilha.

Também visando a mobilidade sustentável, a empresa vai instalar postos de carregamento de bicicletas elétricas. O uso é recomendado não só para moradores, mas também para turistas. Está prevista a instalação de quatro postos de carregamento de bicicletas em lugares estratégicos, como praias. Os carregadores poderão ser utilizados gratuitamente.

A energia consumida pelos equipamentos será gerada por meio de placas solares instaladas na cobertura das estruturas. Essas estruturas serão doadas ao governo do estado para a economia de energia. A expectativa é que o sistema comece a funcionar até o final deste ano.

Cada uma das quatro estações contará com seis conexões, totalizando 24 pontos de carregamento. Serão instaladas duas tomadas comuns, para recarregar outros modelos de equipamentos.