O ano novo tá chegando por aí, 2024 já começa com agito pra toda família em Capinópolis, na Praça João Moreira de Souza! A festa do Réveillon terá início às 22h e vai rolar até 4h da manhã. Muita música e animação com PDA e Banda no palco. Leve sua família, os amigos para curtir momentos de alegria e paz no Réveillon da Praça João Moreira de Souza dando boas vindas a 2024. Secretaria Municipal de Governo. Município de Capinópolis.