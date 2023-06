Festa Portuguesa em BH atrai visitantes com música e gastronomia típicas

A 13ª edição da Festa Portuguesa atraiu centenas de pessoas, neste sábado (10/6), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto. Com muita comida e vinhos típicos do país, houve destaque, também, para a programação musical, que incluiu charangas, fados, corais, bandas e DJs.

A festa começou às 10h e, pouco tempo depois, já estava cheia. A partir do meio-dia, muitos pratos circulavam entre os participantes, mas a preferência foi para os bolinhos de bacalhau e outros pratos feitos com o peixe , como bacalhau à brás e com natas.

Para quem já visitou Portugal, a gastronomia deixou gostinho de saudade, como conta Solange Maria, de 69 anos. "A festa estava muito animada, com participação intensa da comunidade. Gostei muito também das apresentações típicas, foi uma tarde bem agradável. A festa me fez lembrar bastante de Portugal, principalmente a comida", diz.

Os restaurantes participantes desta edição foram: Caravela, Capitão Leitão, Restaurante do Porto, Taberna Baltazar, Tasca São Bento e Vila Brasão; e as docerias: Doces de Portugal, Casa di Maria, Confeitaria Bela Lisboa, e Tarte BH. Todos tem unidades em Belo Horizonte

Quanto às atrações, teve DJ Andy Molinari e Boy, Coral Luís Camões, Banda Bombeiros, Gaita de Fole, Tom Nascimento, Grupo Aruanda, Charanga POP, Grupo Gil Vicente, Paola Gianinni com espetáculo "O País de Camões… E as suas Canções!", Tarcísio Costa, fados tradicionais, Alma Lusitana e a Banda de Rock Nolli Brothers.