Fevereiro Roxo

O Lúpus é um distúrbio crônico que afeta principalmente mulheres em idade fértil, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações. Já a Fibromialgia causa dores por todo o corpo, além de cansaço excessivo, ansiedade e depressão.

O Mal de Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que interfere nas funções cognitivas e na relação social.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira, sendo mais comum em mulheres.

Já o Lúpus Sistêmico (Les) é a forma mais séria da doença e acomete aproximadamente 70% dos pacientes com Lúpus. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), 6% das pessoas com mais de 60 anos de idade no Brasil têm a doença.

É fundamental buscar orientação médica em uma unidade de saúde caso você ou alguém que você conheça apresente sintomas dessas doenças.