Filhas do ex-usineiro João Lyra brigam por herança milionária; Thereza Collor é processada pela irmã

(esq) Lourdinha Lyra e Thereza Collor — Foto: Arquivo pessoal

Em mais um capítulo da intricada batalha pelos bens do ex-deputado federal João Lyra, a empresária alagoana Maria de Lourdes Lyra, mais conhecida como Lourdinha Lyra, entrou com uma queixa-crime contra sua irmã, Thereza Collor. A ação visa acusações de calúnia e difamação, intensificando a já conturbada relação entre os herdeiros do falecido político e empresário, considerado o ex-deputado federal mais rico do Brasil.

Thereza Collor foi esposa de Pedro Collor, irmão do ex-presidente da República Fernando Collor de Melo.

A disputa teve início após a morte de João Lyra, aos 90 anos, em decorrência da covid-19 em agosto de 2021. Lourdinha, indicada anteriormente como responsável pela administração do vasto patrimônio do pai quando este ainda estava vivo e enfrentava problemas de saúde, enfrenta agora a oposição de quatro de seus cinco irmãos, que alegam terem perdido a confiança nela.

João Lyra tinha empresas em Alagoas e duas usinas no Triângulo Mineiro – uma em Capinópolis e outra em Canápolis.

Na época da nomeação, as empresas de Lourdinha passavam por uma grave crise econômica. A empresária foi designada inventariante e tornou-se parte do processo da massa falida da Laginha Agro Industrial S/A, um conglomerado de usinas localizadas em Alagoas e Minas Gerais. A falência da Laginha deu início a uma complexa saga judicial que atingiu até mesmo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), sendo considerado o maior processo de falência do país.

A Laginha Agro Industrial S/A, outrora a empresa mais valiosa do grupo João Lyra e símbolo do poder do empresário em Alagoas, atingiu um valor avaliado em 1,9 bilhão de reais em 2017.

Hoje, parte das terras em Alagoas encontra-se ocupada por sem-terra, que reivindicam a desapropriação para fins de reforma agrária.

O jornal Tudo Em Dia cobriu o processo de falência e venda de duas usinas na região do Triângulo Mineiro. Relembre.

No decorrer do processo judicial relacionado à massa falida, uma verdadeira batalha se desenrolou entre alguns dos herdeiros de João Lyra e Maria de Lourdes. Quatro irmãos já solicitaram judicialmente a remoção de Lourdinha da função de inventariante.

O desenrolar dessa intrincada disputa pela herança de João Lyra promete continuar atraindo a atenção do público, enquanto os herdeiros lutam não apenas pelos bens materiais, mas também pelo legado e controle do império empresarial deixado pelo ex-deputado federal mais abastado do Brasil.