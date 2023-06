Filho coloca fogo na casa da mãe depois de não receber dinheiro para droga

Um homem, de 33 anos, colocou fogo na casa da própria mãe, de 58, depois de não receber dinheiro para comprar drogas. O caso foi no bairro Estrela Dalva, em Contagem, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (12/6).

O suspeito confessou à Polícia Militar que ateou fogo no colchão por estar insatisfeito com o tratamento recebido por ele dentro de casa. Ele usou um isqueiro para iniciar o incêndio.

Ele ainda informou que tentou apagar o fogo, mas sem sucesso. O incêndio se alastrou rapidamente e destruiu o imóvel.

A mãe do homem contou aos militares que o filho é usuário de drogas e que é ameaçada com frequência por ele. Ela ainda informou que se recusou a dar dinheiro a ele para a compra de drogas na noite de ontem, o que o deixou nervoso e, por isso, ateou fogo no imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. A casa sofreu danos estruturais. A Defesa Civil e a perícia marcaram visita para a manhã de hoje.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.