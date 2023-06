Filho faz cigarros de maconha com medida protetiva e ameaça queimar a mãe

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (7/6), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, suspeito de crimes de ameaça e violência doméstica contra a própria mãe, de 55. O rapaz teria ameaçado queimá-la.

Segundo o registro da ocorrência, a mulher foi até a delegacia pela manhã e relatou que o filho invadiu a casa dela, no bairro Santa Helena, por volta das 9h20. "Cala a boca, senão vou colocar fogo nessa casa com você dentro", teria dito o rapaz, conforme a vítima. Em seguida, ele foi dormir.

Logo, além da ameaça, o rapaz não respeitou uma medida protetiva de urgência, expedida pela Justiça, que o proíbe de se aproximar da mãe. Inclusive, ela também relatou às autoridades que, ao receber cópia do documento, o filho rasgou o papel e faz cigarros de maconha com o papel da medida protetiva.

Na noite dessa terça-feira (6/6), ainda conforme o depoimento, o homem também teria invadido a casa, quando discutiu com a mãe e quebrou uma televisão. Nesse sentido, a vítima afirmou que o filho já havia quebrado, em outras ocasiões, vários eletrodomésticos e móveis.

No estado, um relatório da Polícia Civil de Minas Gerais revela que 155 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2021. No ano passado foram registradas 163 mortes e outras 195 tentativas de feminicídio.

Em março, reportagem do EM mostrou que mais de 30% das mulheres no Brasil com mais de 16 anos já sofreram algum tipo de violência por parte dos seus parceiros ou ex-companheiros em 2022, conforme revelam os dados de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública feita pelo DataFolha.