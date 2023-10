Florêncio é o campeão do Campeonato de Futebol Degivan Alves Teixeira em Capinópolis

Time do Florêncio (azul) e a equipe do Vila (vermelho)

Capinópolis, Minas Gerais. O Florêncio Futebol Clube é o grande campeão do Campeonato Municipal de Futebol Degivan Alves Teixeira. A equipe venceu o Vila/Capinópolis Clube neste domingo (15.OUT.23) por 1 x 0, no Estádio Norberto Simari.

As duas equipes entraram em campo e demonstraram um alto desempenho técnico, fazendo a torcida vibrar.

A partida foi decidida pelo zagueiro Marco Aurélio aos 5 minutos do primeiro tempo de jogo. Buscando o empate, o time da Vila encontrou uma barreira na zaga e no gol. O time do Florêncio conseguiu administrar o resultado até o final da partida.

O campeonato teve o apoio da Prefeitura Municipal de Capinópolis, sob coordenação do Departamento de Esportes do Município.

“Foi um jogo de muita intensidade, e mostrou o alto nível técnico de ambas equipes. O público presente fez a festa, torcendo por suas equipes. Novamente, a expectativa ficou acima do esperado”, disse o coordenador de esportes Ronei Araújo.

O vereador João Makhoul esteve presente.

O goleiro Raul, do time do Florêncio, recebeu o troféu de defesa menos vazada e um prêmio de R$500 em dinheiro.

(esq) Bica, Ronei, Raul e João Makhoul | Foto: Breno de Almeida

O artilheiro do campeonato foi Leone, com 6 gols, integrante da equipe da Prefeitura de Gurinhatã, e recebeu o troféu e prêmio de R$500 em dinheiro.

(esq) João Makhoul, Bica, Leone e Ronei | Foto: Breno de Almeida

Ualas, capitão da equipe do Vila Futebol Clube/Capinópolis Clube, recebe troféu de 2º colocado e o valor de R$ 1.000.

(esq) José Alfredo – Bica, Ualas, Ronei Araújo e João Makhoul | Foto: Breno de Almeida

Marco Aurélio, capitão da equipe do Florêncio, recebeu o troféu de 1º colocado e o prêmio de R$3.000.

(esq) João Makhoul, Anderson Lacraia (WM Engenharia), Ronei Araújo, Marco Aurélio e José Alfredo – Bica | Foto: Breno de Almeida

Nome do campeonato é homenagem a árbitro de futebol

Antes da partida, uma homenagem foi feita a Devigan Alves Teixeira, que deu nome ao campeonato.

Degivan foi um árbitro de futebol, apaixonado por esportes. que atuou em Capinópolis e na região, e será homenageado.