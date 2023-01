Fluminense arranca vitória sobre Porto Feliz na estreia da Copinha

O Fluminense arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Porto Vitória-ES, nesta terça-feira (3) no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, na sua estreia na edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com este resultado, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo 14 da competição com os mesmos três pontos do líder Imperatriz, que estreou com triunfo de 3 a 0 sobre o Taubaté. O triunfo da equipe das Laranjeiras foi garantido apenas nos acréscimos da partida, quando Isaac recebeu a bola na intermediária e tocou de calcanhar para Agner bater de primeira para fazer um lindo gol.

Outra equipe carioca a estrear com vitória na Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, foi o Botafogo, que goleou o Pinheirense por 4 a 0 no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. O destaque da partida foi o atacante Sapata, que marcou três gols. O volante João Felipe completou o placar.

O Athletico-PR foi outra equipe que marcou quatro gols para construir sua vitória. Jogando em Barretos, o Furacão superou o Picos por 4 a 1 graças ao faro de gol dos atacantes Renan Viana e Chiqueti, que marcaram duas vezes cada.

São Carlos 1 x 1 São-Carlense

Tanabi-SP 2 x 1 Portuguesa

Tupã 1 x 2 Velo Clube

Sport 2 x 0 Volta Redonda

Atlético Guaratinguetá 2 x 1 Gama

União Suzano 0 x 2 Novorizontino

Guarulhos 0 x 1 Flamengo

SKA Brasil 2 x 0 Paraná

Taubaté 0 x 3 Imperatriz

Náutico 0 x 2 Real Ariquemes

Cuiabá 0 x 1 Paraupebas

Comercial 1 x 1 Inter de Limeira

Goiás 1 x 0 Grêmio Pague Menos-CE

Figueirense 1 x 2 Vitória da Conquista-BA

Coritiba 2 x 0 São José-RS

Vitória 0 x 1 Aster Brasil-ES

Rio Preto 1 x 0 América

Barreto 2 x 1 São Bento