Formada a 2ª turma do projeto Capacitar, da CRV Industrial

Capinópolis, Minas Gerais. Os cursos de Operador de Máquina e Motorista, promovidos por meio do projeto Capacitar, da usina CRV Industrial, Senar e o Sest/Senat, foram concluídos na última quarta-feira (15.fev.23).

O evento da certificação foi realizado no Centro Educacional Tecnológico de Capinópolis — CETEC. Ao todo, 22 alunos estão aptos a atuar no mercado de trabalho.

“Tivemos este momento de encerramento, no qual consolidamos a importância do aprendizado, do desenvolvimento e possibilidade que a CRV industrial investe nos sonhos.”, disse a coordenadora de Recursos Humanos, Michelle Pereira.