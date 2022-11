Fortaleza goleia Bragantino e se aproxima de vaga na Libertadores

O Fortaleza goleou o Bragantino por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (9) no estádio do Castelão, e ficou muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

FIIIIIIM DE JOGO! NUMA NOITE MÁGICA, O LEÃO GOLEIA O RED BULL BRAGANTINO, 6 A 0, SOMA MAIS 3 PONTOS E CHEGA AOS 52 NO BRASILEIRÃO! ⚽ Zé Welison

⚽ Hércules

⚽ Pedro Rocha

⚽⚽ @ChinoRomeroOk

⚽ @tgalhardo7 #FORXRBB #VamosFortaleza #Brasileirão pic.twitter.com/eGYdV9WI8c — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) November 10, 2022

Após a conquista dos três pontos em casa, o Tricolor do Pici alcançou a 8ª posição com 52 pontos. Já o Massa Bruta permaneceu com 44 pontos, na 14ª colocação.

A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda foi dominante no primeiro tempo, marcando quatro gols na etapa, com José Welison, Hércules, Silvio Romero e Pedro Rocha. Na etapa final o Fortaleza manteve o domínio e ampliou sua vantagem com mais um gol do argentino Silvio Romero e outro de Thiago Galhardo.

Com este resultado, o Tricolor do Pici alcança a maior goleada da edição 2022 do Campeonato Brasileiro.

Ceará rebaixado

Se a noite foi de alegria para o Fortaleza, para o Ceará a jornada foi de muita tristeza, após a confirmação do seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda do Vozão foi confirmada após a derrota por 2 a 0 para o Avaí. Natanael e Mateus Sarará marcaram os gols do Leão da Ilha.

Com a derrota na Ressacada, o Ceará, que permaneceu na 18ª rodada com 34 pontos, não consegue mais superar o último time fora da zona do rebaixamento, o Cuiabá (que tem 38 pontos), quando falta apenas mais uma rodada na competição.