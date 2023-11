Franco da dupla com Montoro, morre em Tupaciguara. Autor compôs ‘Telefone Mudo’

Franco, ao centro, canta Telefone Mudo ao lado de Henrique e Ruan | Foto: Reprodução

O cantor e compositor João Batista de Oliveira, conhecido artisticamente como Franco, da icônica dupla com Montoro, morreu no último sábado (04.Nov.23), aos 78 anos. O artista, que residia na cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, deixa um legado musical inestimável, sendo o autor da famosa canção “Telefone Mudo,” que se tornou um grande sucesso nas vozes do Trio Parada Dura.

No domingo, familiares e admiradores se reuniram para prestar suas últimas homenagens a Franco, durante o velório e sepultamento. Sua partida deixa saudades no coração de todos que apreciaram a música sertaneja.

Trio Parada Dura fez homenagem nas redes sociais

Principal intérprete de “Telefone Mudo”, o Trio Parada Dura prestou homenagem a Franco em uma rede social. O grupo escreveu em publicação no Instagram:

“Nossos sinceros sentimentos a toda família do Franco. Compositor de um dos maiores sucessos do Trio Parada Dura, ‘Telefone Mudo’. Descanse em paz”, publicou o trio.