Funcionário de fazenda em Capinópolis é suspeito de furtar e vender novilha a açougueiro

Capinópolis, Minas Gerais. No final da manhã da última terça-feira (21.Fev.24), uma trama criminosa agitou uma tranquila propriedade rural no município de Capinópolis. O funcionário da fazenda, um homem de 45 anos, é suspeito de furtar e vender cabeças de gado bovino.

As autoridades policiais foram acionadas para investigar relatos de furto de gado na fazenda. Ao chegarem ao local, testemunharam a fuga do funcionário da fazenda, que ao avistar a viatura da Polícia Militar (PM), se embrenhou na mata.

O flagrante do crime foi presenciado por um homem de 37 anos, que, respaldado pelo artigo 301 do Código Penal Brasileiro, emitiu ordem de prisão contra o suspeito do furto. No entanto, o suspeito resistiu à detenção e evadiu-se.

Os policiais ainda tentaram localizar o homem na mata, no entanto, sem sucesso.

A situação de tensão escalou ainda mais, quando, próximo a um dos currais da fazenda, foram encontrados dois indivíduos abrindo uma novilha.

Em diálogo com os suspeitos, estes afirmaram ter adquirido o animal por meio de um terceiro, homem de 59 anos, pelo preço de mercado — R$220,00 a arroba.

Contatado, esse vendedor de 59 anos relatou ter sido informado pelo funcionário da fazenda — o que fugiu da PM e adentrou a mata— sobre a disponibilidade de gado para venda.

Esse vendedor afirmou que o funcionário da fazenda simulou uma conversa telefônica com seu patrão, para validar a transação, enganando-o completamente.

O vendedor de 59 anos disse que é um veterano no ramo de compra e venda de gado, atuando na atividade por cerca de 15 anos. Enfatizou ainda que esta foi a primeira vez que se viu envolvido em tal situação e que confiou na legitimidade da transação, especialmente por já ter realizado negócios anteriores na mesma propriedade e com o proprietário da fazenda.

Devido à complexidade da situação e à indisponibilidade de realizar a devida apreensão e transporte do animal abatido, a novilha foi deixada sob a responsabilidade do irmão do dono da fazenda.

As autoridades estão empenhadas em esclarecer os detalhes desta intrincada história.

Até o encerramento desta matéria, o funcionário da fazenda não havia sido preso.