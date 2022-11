Gana vence Suíça por 2 a 0 em último amistoso antes da Copa do Catar

A Suiça, segunda adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, tropeçou no último amistoso antes do início da competição. Na manhã desta quinta-feira (17), o país perdeu de 2 a 0 para Gana em em Abu Dhabi, capital do Emirados Árabes Unidos.

Os ganenses, que também disputarão o Mundial, marcaram os gols apenas no segundo tempo, com Salisu e Semeneyo. A seleção de Gana inicia a primeira fase da Copa no Grupo H, que tem ainda Coreia do Sul, Portugal e Uruguai.

Apesar do desempenho frustrante dos suíços, o meio-campista Ruben Vargas, filho de pai dominicano, se destacou pelo país europeu.

No Grupo G, a Suíça estreia na Copa horas antes da estreia do Brasil. O adversário será Camarões, na próxima quinta-feira (24) às 7h (horário de Brasília), no estádio Al Janoub. Os brasileiros entram em campo apenas às 16h, quando enfrentarão a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail.

Brasil e Suíça duelam apenas na segunda rodada da fase de grupos, no dia 28 (uma segunda-feira), às 13h, no Estádio 974, em Doha.