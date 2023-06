Gilson Zanotto é empossado como Venerável Mestre da loja maçônica ‘Justiça e Verdade’ de Capinópolis

Gilson Nunes Zanotto é empossado como Venerável Mestre. (Esq) Gilson Nunes Zanotto e Leonardo Parreira Reis de Lima

Capinópolis, Minas Gerais. Gilson Nunes Zanotto foi empossado como Venerável Mestre da loja maçônica ‘Justiça e Verdade’. A cerimônia magna de posse, para o biênio 2023/2025, foi realizada na tarde do último sábado (03.jun.23), nas instalações da loja, na Avenida 105.

O Venerável Mestre foi eleito pelos membros da loja maçônica, e sua função é garantir a harmonia e o bom funcionamento da mesma. O Venerável representa a autoridade dentro da loja e é responsável por presidir as reuniões, coordenar os rituais maçônicos e orientar os demais membros.

O advogado Leonardo Parreira Reis de Lima cumpriu seu veneralato com êxito, conduzindo as ações da loja ‘Justiça e Verdade’ com harmonia.

Gilson Zanotto foi iniciado na ordem maçônica em 2006, na cidade de Capim Branco — região metropolitana de Belo Horizonte. Já atuou na companhia siderúrgica Nacional como inspetor de Manutenção, além de trabalhar com treinamentos em manutenção industrial na Dinamarca e em Angola. Atualmente atua como secretário no Governo Municipal de Capinópolis.

O Venerável ressaltou os princípios da Maçonaria, que serão seguidos em sua gestão. “Nossa missão é seguir os preceitos que regem a vida maçônica: Amor, Honestidade, Paciência, Bondade, Compromisso, Respeito, Abnegação e Perdão. Nosso trabalho como Venerável é contribuir mais para a Ordem Maçônica.

Expandir os relacionamentos é necessário para levar o nome da nossa oficina à sociedade.

A maçonaria é uma instituição hierárquico-organizacional que aceita todos os tipos de pensamentos e suas diversas direções, mas impõe regras de boa convivência, sobretudo respeito nas relações humanas, tendo como pilar central a dignidade da pessoa humana e por isso para que os trabalhos sejam justos e perfeitos”, disse Gilson Zanotto.

Após a posse, que foi acompanhada pelos integrantes da ordem, uma recepção foi realizada no Recanto da Fraternidade para os maçons, familiares e convidados. A cantora Clara Maia animou o evento.

A loja maçônica ‘Justiça e Verdade’ é a mantenedora da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que subsidiou as atividades da creche André Luiz por muitos anos em Capinópolis. Com o mesmo objetivo de prestar assistência à população em risco social, uma máquina de produzir fraldas e absorventes foi adquirida recentemente — a produção é distribuída gratuitamente.

A Maçonaria

A Maçonaria é uma fraternidade que possui uma estrutura organizacional composta por diversas lojas maçônicas. Cada loja é liderada por um venerável mestre, que é o principal responsável por conduzir os trabalhos e as atividades da loja em um determinado período de tempo, geralmente um ano.

