Governador do Rio de Janeiro dá posse a 31 secretários

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu posse hoje (2) a seu novo secretariado, no Palácio Guanabara. Ele tomou posse na manhã de ontem (1º) no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do estado (Alerj), ao lado do vice-governador Thiago Pampolha. LINK 1

Após a cerimônia, Castro elencou os novos desafios de sua administração e que vão requerer esforços junto ao governo federal. “A pauta de investimentos é robusta. As obras da subida da Serra de Petrópolis, a conclusão da F118, ferrovia que liga o Porto do Açu, no norte do estado, com a cidade de Anchieta, no Espírito Santo, serão um avanço para escoar a produção e multiplicar os resultados econômicos”, disse.

Notícias relacionadas:

Continuarão à frente de suas pastas Nicola Miccione (Casa Civil), Rodrigo Bacellar (Governo), Rodrigo Abel (Gabinete do Governador), Leonardo Lobo (Fazenda), Nelson Rocha (Planejamento e Gestão), Fernando Albuquerque (Polícia Civil), coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires (Polícia Militar), coronel dos Bombeiros Leandro Sampaio Monteiro (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros), Maria Rosa Lo Duca Nebel (Administração Penitenciária), Danielle Barros (Cultura e Economia Criativa).

Mauro Farias (Transformação Digital) e Edu Guimarães (Gabinete de Segurança Institucional) também permanecerão. Além disso, o procurador-geral Bruno Dubeux continua na Procuradoria-Geral do estado, e o jornalista Igor Marques segue à frente da Subsecretaria de Comunicação.

Já os novos secretários são Heloisa Aguiar (Secretaria da Mulher), Alexandre Isquierdo (Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável), Bruno Dauaire (Habitação), Thiago Pampolha (Ambiente e Sustentabilidade), Patrícia Reis (Educação), Dr. Luizinho (Saúde), Washington Reis (Transportes e Mobilidade Urbana), Rosangela Gomes (Assistência Social), Kelly Mattos (Trabalho e Renda), Rafael Picciani (Esporte e Lazer), Dr. Serginho (Ciência e Tecnologia), Gustavo Tutuca (Turismo), Jair Bittencourt (Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento), Uruan Cintra (Infraestrutura e Cidades), Vinicius Farah (Indústria e Comércio), André Moura (Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília), Hugo Leal (Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval), Demétrio Farah (Controladoria-Geral do Estado), Eduardo Merlin (RioPrevidência).