Gratuito: Festival de Cinema Italiano exibe filmes em Uberlândia e Uberaba

Reprodução

Aos cinéfilos de cerca de 38 cidades do país, o Festival de Cinema Italiano é uma das programações para o mês de novembro. Em Uberlândia, a mostra de filmes vai de 3 a 28 de novembro. Já em Uberaba, o cronograma segue de 10 de novembro a 1º de dezembro.

A edição de 2022 do festival exibe, no Cineteatro Nininha Rocha, em Uberlândia, e no Centro Cultural Cecília Palmério, em Uberaba, uma seleção de filmes italianos inéditos ou que relembrem as “musas do cinema italiano”.

Segundo o portal oficial do evento, o Festival de Cinema Italiano 2022 é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália. Nas duas cidades, esta é a primeira vez em que o evento é realizado.

Programação gratuita

Toda a programação é gratuita e a lista com os filmes a serem exibidos nas duas cidades pode ser encontrada no portal da Prefeitura de Uberlândia e de Uberaba.

Além da programação presencial, o festival também terá reprodução em streaming neste ano. Para acessar, o público pode conferir o site do festival e clicar no cartaz do filme escolhido.