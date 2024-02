Grupo Conviver retorna às atividades com muita alegria em Capinópolis

Momento de descontração e alegria | Foto: Neuza

Os integrantes do Conviver se encontraram depois das férias, e puderam matar a saudade das conversas e momentos felizes | Foto: Neuza

Capinópolis, Minas Gerais. Após um merecido período de férias, o Grupo Conviver de Capinópolis retomou suas atividades na última segunda-feira (19.fev.24), trazendo de volta a alegria e o entusiasmo aos seus integrantes.

Neste retorno, além de conversas animadas, os jovens da melhor idade se reuniram para confraternizar e colocar as conversas em dia.

Um dos destaques das atividades é a popular aula de hidroginástica, que proporciona não apenas exercícios físicos, mas também momentos de descontração e a oportunidade de fortalecer laços de amizade. Os participantes se engajam nessas atividades, desfrutando de uma atmosfera positiva e acolhedora.

No sábado, o clima festivo vai tomar conta do Grupo Conviver com a realização de um animado baile de forró, a festa preferida dos idosos. Com música, dança e muita diversão, os membros do grupo aproveitam ao máximo esse momento.

No domingo (18), um dia antes do início, a coordenadora Maria Aparecida reforçou o convite para o retorno:

O prefeito Cleidimar Zanotto ressaltou a importância do Conviver. “O Grupo Conviver é uma fonte de inspiração e vitalidade para nossa comunidade idosa em Capinópolis. Sua importância vai além das atividades cotidianas, pois oferece não apenas apoio, mas um ambiente de encontro e cuidado mútuo.”, disse o prefeito.

No último ano, a Semana do Idoso foi marcante, com uma semana cheia de atividades. Relembre: