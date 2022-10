Haddad diz que irá manter uso de câmeras em uniforme de policiais

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, fez caminhada pela manhã em Campinas (SP) ao lado do também candidato à Presidência pelo PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo.

Haddad disse que irá manter o uso de câmeras em uniformes dos policiais paulistas. O projeto “Olho Vivo” foi iniciado em 2021 com a instalação de câmeras corporais que gravam a rotina de trabalho dos agentes de segurança. O candidato lembrou que a medida reduziu os índices de letalidade policial e também de morte de policiais. “É para proteger a vida do policial, do cidadão, do trabalhador”, declarou.

O candidato destacou que hoje é o Dia do Nordestino e lembrou ações de quando foi ministro da Educação no governo Lula que ajudaram a melhorar a qualidade da Educação na região, como a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

