Hoje é Dia: Zico, Rui Barbosa e Jards Macalé são destaques da semana

Esta semana de transição entre fevereiro e março de 2023 é marcada por datas que reforçam a memória de figuras da cultura e história do Brasil. No dia 1º de março de 1923, a morte do político, escritor e diplomata baiano Rui Barbosa completa 100 anos.

Jurista de destaque e uma das principais personalidades do movimento abolicionista no Brasil, Rui Barbosa teve sua trajetória contada no De Lá Pra Cá em 2013 e pelo História Hoje, da Radioagência Nacional, em duas oportunidades (em 2018 e 2022).

Dois dias depois, em 3 de março, o ator e músico fluminense Jards Anet da Silva, mais conhecido como Jards Macalé, completa 80 anos. O músico, conhecido pela originalidade e experimentação, foi tema de uma edição do Rádio Batuta em 2021 e foi convidado para o Reverbera, da TV Brasil, em 2017.

Também em 3 de março, mas de 1953, nasceu o jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. Ele é considerado um dos maiores ídolos do Flamengo e da seleção brasileira, tendo conquistado diversos títulos e prêmios ao longo da sua carreira. O Galinho de Quintino já deu diversas entrevistas para a TV Brasil. Em uma delas, contou a sua trajetória ao repórter Sérgio Du Bocage.

No dia 4, a morte da cantora paulista Celly Campello, considerada uma das precursoras do rock no Brasil, completa 20 anos. Campello teve grande sucesso na década de 1960, com canções como “Banho de Lua” e “Estúpido Cupido”. Ela já teve a história contada no De Lá Pra Cá, da TV Brasil, e no programa da Rádio MEC Rádio Sociedade.

Datas da semana

O dia 27 de fevereiro é marcado pelo Dia Nacional do Livro Didático, instrumento fundamental para a educação e formação do cidadão. A Agência Brasil já fez matérias sobre a data em 2005 e 2017.

Falando em educação, no dia 3 de março de 1963 foi publicada a primeira tirinha de jornal com a personagem Mônica, criada pelo cartunista Maurício de Sousa.

Além de ser um marco na cultura do país, a Turma da Mônica já teve edições que auxiliaram na conscientização e educação dos pequenos. Há edições sobre o combate à violência contra mulher, explicação sobre classificação indicativa e cuidados com a covid-19.

Por fim, no dia 1º de março, a cidade do Rio de Janeiro completa 458 anos. Conhecida por suas belezas naturais e pela sua rica história cultural, a cidade já teve seu aniversário contado nas Rádios EBC e na Radioagência Nacional.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: