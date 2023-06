Homem atropela ciclista ao suspeitar de furto de bicicleta

Um homem de 65 anos atropelou um ciclista, de 37, em via pública, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (11). O Corpo de Bombeiros informou que o condutor suspeitou que a vítima teria furtado sua bicicleta

Ele disse que percebeu que sua bicicleta foi furtada na residência onde morava e saiu em seu carro para procurar. Na Avenida João Naves de Ávila, ele teria localizado o homem em uma bicicleta e suspeitou dele.

O ciclista foi atropelado e, com o impacto, a vítima teve uma fratura exposta no tornozelo e foi encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Pampulha, mas precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Segundo a polícia, o condutor apresentou sinais de embriaguez ao volante. Ele teria invadido o canteiro central e atropelado o ciclista.

Após a colisão, ele foi parado e agredido por pedestres. As agressões foram contidas com a ajuda de outros condutores, até a chegada da polícia.

Segundo a vítima, o condutor invadiu o canteiro e acelerou intencionalmente para atropelá-lo. Já o idoso relatou que perdeu o controle da direção.