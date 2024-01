Homem de 32 anos morre em grave acidente na BR-365, em Patos de Minas

Acidente deixou uma pessoa morta

crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Na noite da última segunda-feira (8), um trágico acidente entre um caminhão e um Toyota Corolla na BR-365, próximo de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba de Minas, deixou um homem morto. Uma mulher e uma criança ficaram gravemente feridos.

O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e informou que as vítimas eram membros da mesma família. O motorista do Toyota Corolla, um homem de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. No banco do carona estava a filha do casal, uma criança de 8 anos, e no banco de trás encontrava-se a mãe, uma mulher de 31 anos, acompanhada de um bebê.

O bebê foi conduzido para o hospital por terceiros antes mesmo da chegada dos bombeiros. Mãe e filha mais velha estavam em estado grave e presas às ferragens. Os bombeiros realizaram o resgate, imobilizaram as vítimas e as conduziram ao Hospital de Referência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestou assistência no resgate.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do acidente, enquanto o corpo do pai foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.