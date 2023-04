Homem de 35 anos é preso por furto em bar em Ipiaçu

Bebidas e moedas foram levadas do bar em Ipiaçu | Foto: PMMG/Divulgação

Ipiaçu, Minas Gerais. Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após confessar o furto a um bar em Ipiaçu, no Pontal do Triângulo Mineiro. A ação criminosa ocorreu na madrugada da última segunda-feira (04.abr.23), na Av Triângulo, no Bairro Dr. Carlos Alvarenga. A prisão do autor foi realizada no mesmo dia.

Segundo informações da PM, o homem invadiu o estabelecimento comercial, cometeu o crime e fugiu levando bebidas alcoólicas, cigarros e dinheiro em uma quantia não informada.

Ainda segundo a PM, o autor do furto ficou ferido durante a invasão, deixando uma quantidade considerável de sangue no local.

“Após levantamentos descobrimos que o autor esteve rondando o local. Rapidamente deslocamos em sua residência e em conversa com ele, percebemos que ele tem alguns machucados, inclusive com sangramento. Sua bermuda tinha manchas de sangue e carrapicho, o que nos levou a confirmar a autoria. Após conversa o autor confessou a autoria do furto”, disse a assessoria do destacamento da PM de Ipiaçu.

Após buscas na residência do homem, foram localizadas 16 latas de cerveja na geladeira e algumas moedas no bolso da bermuda do homem — produtos oriundos do furto.

A ação policial contou com a participação do Sargento Rafael e do Soldado Allan. O destacamento é comandado pelo Sargento Humberto.

O autor confesso do crime, que está na cidade há pouco tempo, tem várias passagens pela polícia pelos crimes de roubo e furto.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de plantão em Ituiutaba.