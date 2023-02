Homem de 46 anos morre após espingarda cair de parede e disparar em MG

Espingarda caiu e disparou sozinha em Taiobeiras, no Norte de Minas | Foto: Pixabay

Um homem de 46 anos morreu após ser baleado por uma espingarda que disparou sozinha após cair da parede. O caso foi registrado em Taiobeiras, no Norte de Minas, na última quinta-feira (02.jan.23). A vítima chegou a ser levada para um hospital mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que a vítima ajudava na mudança do homem que era dono da espingarda. Um deles contou que, de repente, um forte barulho foi ouvido e ao correr para ver o que tinha acontecido encontrou o conhecido caído.

Todos que estavam envolvidos na mudança tentaram reanimar a vítima, no entanto perceberam que ela não reagia. O grupo colocou o homem no carro e o levou para o Hospital Santo Antônio, que fica a 30 km de distância do local do ocorrido. A equipe médica informou que a vítima teve perfuração na região cervical. O óbito foi constatado na unidade de saúde.

Testemunhas contaram que o disparo foi acidental, já que a própria vítima colocou a arma pendurada na parede. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Taiobeiras. A espingarda foi apreendida.

A recomendação das autoridades é que armas de fogo devem ser manuseadas com cuidado e seguir as regulamentações e segurança adequadas para evitar acidentes semelhantes.