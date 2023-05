Homem de 61 anos é preso com paca e tatu mortos dentro de carro

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 61 anos, na segunda-feira (22), que transportava ilegalmente animais silvestres mortos dentro de seu veículo. O fato ocorreu na cidade de Almenara, localizada no Vale do Jequitinhonha.

O condutor foi abordado pelos policiais enquanto passava pela rodovia LMG-634. Segundo a corporação, no carro estava uma paca de aproximadamente 6kg e um tatu pesando cerca de 4kg.

Além dos animais, uma espingarda de calibre 32 e uma munição intacta, do mesmo calibre, foram encontradas no assoalho do banco traseiro.

idoso alegou que a arma seria uma herança de família e, por isso, ela não é registrada. Os animais estavam limpos e guardados em uma caixa de isopor.