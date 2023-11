Homem de 69 anos, autor de homicídio, é preso pela PM em Ituiutaba

PM em Ituiutaba | Foto: Rafael Ribeiro

Ituiutaba, Minas Gerais. Um idoso de 69 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite da última terça-feira (07.Nov.23) por suspeita de homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso teria discutido com a vítima, 57 anos, após consumirem bebidas alcoólicas no Bairro Novo Tempo II. Em determinado momento, o idoso desferiu um golpe de faca contra o outro.

A PM foi acionada, e compareceu ao local do crime imediatamente. As guarnições tiveram êxito na prisão do suspeito.

Redução na criminalidade

O 54º BPM reduziu 22% dos crimes de homicídio no ano de 2023. No comparativo de Jan-Out de 2023 com o mesmo período do ano passado, o 54º BPM reduziu 14% dos crimes violentos e 22% dos furtos.