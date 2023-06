Homem é esfaqueado ao reagir a assalto dentro de ônibus em BH

Um homem, de 52 anos, foi esfaqueado ao reagir a um assalto dentro de um ônibus na noite dessa terça-feira (6/6), na Avenida do Farol, Região do Barreiro de BH.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saiu do trabalho e pegou o coletivo da linha 301, que faz Estação Diamante/Novo Santa Cecília, quando o suspeito, que já estava dentro do ônibus, sacou uma faca, colocou no pescoço da vítima e anunciou o assalto.

O homem reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito. A vítima foi esfaqueada na orelha esquerda e na mão esquerda.

O celular e a carteira da vítima, com dinheiro, documentos e cartões, foram levados pelo suspeito.

A vítima foi resgatada e encaminhada para a UPA Barreiro, onde foi medicada e liberada.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas o suspeito não foi localizado.